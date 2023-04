25 Aprile, Salvini: "Eterna riconoscenza", e la citazione della Fallaci

25 aprile 2023 a

“La libertà è un dovere, prima che un diritto è un dovere”: con questa citazione di Oriana Fallaci, Matteo Salvini ha augurato un buon 25 Aprile a tutti su Twitter. Poi, parlando dei suoi impegni per la giornata, ha scritto: "In questa mattina del #25aprile ho reso omaggio ai caduti per la Libertà che riposano nel cimitero americano di Firenze, alla presenza del capo della diplomazia degli Stati Uniti in Italia Shawn P. Crowley".

"Si tratta di 4.399 soldati statunitensi uccisi durante la seconda guerra mondiale, con una età media di appena vent’anni - ha proseguito il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti -. A migliaia hanno combattuto, compresi giovani arrivati da tutto il mondo". E infine: "A tutti loro e agli Alleati che hanno dato un apporto decisivo alla Liberazione dal nazifascismo va la nostra eterna riconoscenza".

Oggi a prendere la parola sul significato di questa giornata è stata anche la premier Giorgia Meloni che, in una lettera inviata al Corriere della Sera, ha parlato di una "destra italiana incompatibile con qualsiasi nostalgia del fascismo". Sulle polemiche degli ultimi giorni invece ha puntualizzato: "Capisco quale sia l'obiettivo di quanti, in preparazione di questa giornata e delle sue cerimonie, stilano la lista di chi possa e di chi non possa partecipare, secondo punteggi che nulla hanno a che fare con la storia ma molto hanno a che fare con la politica. È usare la categoria del fascismo come strumento di delegittimazione di qualsiasi avversario politico".