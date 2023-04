Sangiuliano, la lettera ai direttori del Ministero in ferie: "Dove vi aspetto il 15 agosto"

26 aprile 2023 a

Con il centrodestra al governo sembra cambiato il vento anche ai Ministeri. E' Gennaro Sangiuliano, titolare della Cultura (l'ex terreno di conquista del Pd e in particolar modo del suo predecessore, Dario Franceschini), a farlo capire a tutto il corpaccione dell'altissima burocrazia di Stato con una clamorosa lettera-richiamo.

L'ex direttore del Tg2 ha scritto ai "gentili direttori" dei Beni culturali tirando loro le orecchie davanti a tutta Italia. "Ho riscontrato come molti di voi, tranne qualche lodevole eccezione, fossero in ferie lunedì 24 aprile, giornata di ponte verso la Festa della Liberazione. Fermo restando che le ferie sono un diritto intangibile, vi faccio osservare che la peculiarità del nostro Ministero, le cui attività trovano particolare riscontro proprio in occasione di queste festività, suggerirebbe una puntuale presenza proprio in questi giorni". Tutto abbastanza logico, ma evidentemente non per i mandarini abituati a molti agi.

Per la prima volta il #25aprile musei e parchi archeologici statali gratuiti.

Al @TgrRaiLazio pic.twitter.com/iAnMfzL0hc — Gennaro Sangiuliano (@g_sangiuliano) April 25, 2023

"Per capirci - prosegue il ministro Sangiuliano con malcelata, amara ironia -, è come se le Forze dell'Ordine andassero in ferie quando la città si svuota per le vacanze estive". Quindi il colpo di genio, salutato anche da Dagospia con un encomiastico "che fuoriclasse". "Con l'occasione, vi preannuncio che il 15 agosto p.v., alle ore 13.00, siete tutti invitati da me per un pranzo di lavoro. E' gradita l'occasione per porgere cordiali saluti". Chi di ferie ferisce, di ferie perisce.