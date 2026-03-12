Pina Picierno smaschera il Pd: "Da mesi un clima irrespirabile"

Libero logo
"Sono mesi che nel Pd viviamo un clima irrespirabile". Pina Picierno è circondata. Non da nemici, ci mancherebbe. Ma da quelli che in teoria dovrebbero essere suoi alleati. Di più: i suoi colleghi di partito. Ebbene, da quando la vicepresidente del Parlamento europeo si è schierata apertamente per il "Sì" al prossimo referendum sulla giustizia è stata ostracizzata dal Partito democratico.

"Pina s’è messa a fare campagna elettorale con Fratelli d’Italia", il pensiero di alcuni dem in Transatlantico a Montecitorio. Insomma, la compagna torni nei ranghi. Secondo il Nazareno non sarà un voto sul referendum, ma un voto su Meloni. Ma "Pina se ne va per conto suo".  In effetti, stando ai dem, la Picierno dovrebbe allinearsi al pensiero di Goffredo Bettini. "Mi sono espresso più volte a favore della separazione delle carriere. Ma oggi il voto è diventato politico. E io so come ci si comporta, in questi casi", aveva spiegato il consigliere di Elly Schlein.

"Sono mesi che nel Pd viviamo un clima irrespirabile", ha chiosato Picierno al Corriere della Sera. Un esempio? Dal Pd, sui social, hanno allora pubblicato un post: "CasaPound ha annunciato che voterà Sì". Tradotto: Pina sta coi fascisti. In realtà, Pina potrebbe slegarsi dal Pd per ostacolare la leadership di Elly Schlein e proporsi così come nuova segretaria del Nazareno. Ma questa è fantapolitica, per il momento. O quantomeno una circostanza non imminente...

