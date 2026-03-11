Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Marianna Madia, la firma mancante: sta per lasciare il Pd?

La firma di #MariannaMadia non compare in calce al testo della risoluzione #Pd sulle comunicazioni in aula di #GiorgiaMeloni: una conferma all'imminente addio ai dem?
mercoledì 11 marzo 2026
Marianna Madia, la firma mancante: sta per lasciare il Pd?

2' di lettura

Marianna Madia a un passo dal lasciare il Partito democratico? Stando a molteplici indiscrezioni la riprova sarebbe quanto accaduto oggi, mercoledì 11 marzo, in Senato. Madia non ha firmato il testo della risoluzione dem sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni sull'Iran e la politica estera. La sua firma, come quella di Pier Ferdinando Casini, è invece in calce alla mozione del ‘rinato’ terzo Polo (Italia Viva, Azione e Più Europa) che impegna il governo a confermare e rafforzare il sostegno all'Ucraina. E non chiude la porta alla cessione di mezzi e basi militari per difendere i partner del Golfo dalla rappresaglia iraniana. Le indiscrezioni sull'imminente addio della Madia al Pd vengono rilanciate anche dal Secolo d'Italia e da Dagospia.

"Voto la risoluzione del Pd e firmo il testo di Azione-Iv-+Europa. I tre gruppi penso sia un bene che stiano insieme, e che sui temi di politica estera abbiano parole che uniscono. Questo - ha spiegato lei stessa - è un grande dibattito internazionale, non deve ricadere nelle piccole nostre beghe nazionali. Ho sentito che era la cosa giusta". E ancora: "Condivido tutto il testo non una cosa in particolare, in vista del consiglio Ue e di tutto ciò che sta accadendo nel mondo". Non manca poi l'attacco al presidente del Consiglio: "Con colpevole ritardo Giorgia Meloni apre alle opposizioni sulla politica estera. Io penso, come ha detto prima di me benissimo Filippo Sensi, che seppur con estrema cautela si debba andare a verificare".

Elisabetta Gualmini esce dal Pd e silura Schlein: "Geneticamente modificato"

Una decisione "sofferta ma convinta". A Palazzo Madama, in una conferenza stampa organizzata dal senatore di A...

Che questa, appunto, sia la prova del divorzio dal Pd e l'ingresso nel Terzo Polo? D'altronde Madia non ha mai nascosto un certo dissenso per la deriva degli ultimi tempi, quella che vede i dem sempre più sottomessi al Movimento 5 Stelle, con cui dice esserci "una incompatibilità di cultura politica".

Pd, scissione imminente: la prova sui social, chi sta per uscire

Il logo c’è. E dal 5 febbraio scorso anche l’account social. I Riformisti non sono più solo un...
tag
marianna madia
pd
terzo polo

Altro flop Referendum, Tina Anselmi sulla tessera Pd: perché per Schlein è un'altra figuraccia

Presa di posizione Referendum Giustizia, Enzo Bianco: "Ecco perché io, di sinistra, voto sì"

E Lepore che dice? Bologna a guida Pd, la denuncia dei parroci: "Degrado e ztl, nessun bimbo a catechismo"

ti potrebbero interessare

Crisi nel Golfo, Giorgia Meloni al G7: "Evitare effetti strutturali sulla crescita"

Crisi nel Golfo, Giorgia Meloni al G7: "Evitare effetti strutturali sulla crescita"

Meloni, la replica al Senato a Patuanelli e M5s: "Comunque più serio delle mascherine farlocche"

Meloni, la replica al Senato a Patuanelli e M5s: "Comunque più serio delle mascherine farlocche"

Puglia, buco da mezzo miliardo nella sanità: rischio-default, il Pd pronto alla stangata fiscale

Puglia, buco da mezzo miliardo nella sanità: rischio-default, il Pd pronto alla stangata fiscale

Simone Di Meo
Giorgia Meloni spiana Conte e Pd: "Spagna? Un po' di logica..."

Giorgia Meloni spiana Conte e Pd: "Spagna? Un po' di logica..."