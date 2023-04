Def, il governo ci mette una pezza: sì in aula. Il Pd abbandona la Camera

28 aprile 2023 a

a

a

Via libera, da parte dell’Aula della Camera dei deputati, con 221 sì e 116 no, alla risoluzione della maggioranza sulla nuova Relazione del governo al Parlamento, con la quale si autorizza l’esecutivo ad attuare lo scostamento di bilancio. Il governo di Giorgia Meloni aveva espresso parere favorevole. Per l’approvazione era necessaria la maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea di Montecitorio, pari a 201 deputati, maggioranza che non era stata raggiunta nella votazione di ieri 27 aprile quando era andata sotto per sei voti mancanti.

Non sono mancati momenti di tensione anche questa mattina 28 aprile. Si è infatti scatenata la bagarre durante lo svolgimento delle dichiarazioni di voto, tanto che il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha dovuto sospendere più volte i lavori. In un primo caso per soccorrere il deputato dei Verdi Angelo Bonelli, che ha avuto un malore improvviso. Successivamente, per i toni troppo accesi della discussione tra maggioranza e opposizione, che ha esasperato gli animi creato e momenti di forte tensione tra i deputati.

E non finisce qui. Perché subito prima della sospensione della seduta da parte del presidente di Fontana, alcuni deputati del Pd hanno abbandonato l’Aula dopo l’attacco di Tommaso Foti (di Fratelli d'Italia) alle opposizioni. Nico Stumpo del Pd era andato verso i banchi di FdI per contestarli e sono dovuti intervenire i commessi. Poco dopo la seduta è stata sospesa.