Camera dei deputati, "quanto costa mangiare lì": cosa trapela dal menù

"Questi guadagnano più di 13mila euro al mese, più di otto volte di me che faccio il professore al liceo - dice l'attivista Michele nel video postato sui social - andiamo a vedere: gnocchi al pomodoro di San Marzano del salernitano con ricotta salata sarda, 8,50 euro . Polpette al sugo di pomodoro di San Marzano, 10,50 euro". E ancora: "Poi ci sono i bonus, gli sconti per i parlamentari, che non risultano nel menù perché per queste cose erano stati già sgridati in passato".

"Siamo entrati nel ristorante dove pranzano i nostri parlamentari per vedere con i nostri occhi a quale prezzo politici con stipendi da 13.000 euro al mese riescono a ottenere un pasto sano ed equilibrato": questa l'ultima provocazione degli attivisti di Ultima Generazione , che hanno pubblicato un video su Instagram mostrando il menù di Montecitorio dal 17 al 21 marzo. Il tutto sarebbe avvenuto con la collaborazione della deputata Eleonora Evi, ex Movimento 5 Stelle e Avs e ora nel Pd.

"Come fanno, questi prezzi ad essere così bassi? - si legge nella didascalia a corredo del video di Ultima generazione -. Molto semplice. La spesa annuale che sovvenziona i pranzetti dei parlamentari è cresciuta nel 2024 di 1,3 milioni di euro, praticamente un terzo in più rispetto all'anno precedente salendo così a 3,4 milioni di euro all'anno. Cosa potremmo fare con 3,4 milioni di euro all'anno? Con questa cifra saremmo in grado di pagare due milioni di pasti gratuiti per le mense scolastiche. Questa iniziativa sarebbe sufficiente a coprire le spese di tutti quei bambini che non riuscendo a coprire la retta per la mensa scolastica sono costretti a mangiare pane e olio".