Angelo Bonelli, quel cartello prima di collassare in aula

Seduta sospesa. Almeno per qualche minuto. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha interrotto brevemente la seduta sul Def mentre era in corso l'intervento dell'onorevole Matteo Richetti. La pausa si è resa necessaria dopo che Angelo Bonelli ha accusato un lieve malore. D'altronde il suo intervento sul voto del Documento di economia e finanza è stato più concitato che mai. "Ieri i parlamentari di destra hanno deciso di rimanere sul divano o perdersi nei bagni di Montecitorio non venendo a votare. Siete i primi a non venire qui a onorare il vostro impegno con i cittadini pur essendo pagati bene per questo" ha detto gridando il co-portavoce dei Verdi che ha parlato, tra l'altro, di "totale inadeguatezza a governare l'Italia. Non siete in grado di contare i deputati da portare in aula, come pensate di tutelare i conti pubblici e rilanciare l'economia del Paese?". Finita qui? Niente affatto: "Non vi vergognate un poco di come governate questo Paese? Non avete un po di vergogna?".

Per essere ancora più chiaro Bonelli ha mostrato il cartello "Open to incompetenza". Una chiara frecciata, la sua, a Daniela Santanchè. Il cartello infatti richiama la campagna pubblicitaria con la Venere del Botticelli promossa dal ministero del Turismo. "Concludo - ha proseguito - signor presidente mostrando da questo punto di vista la scheda informativa della cifra della vostra incompetenza. E la cifra della vostra incompetenza con cui avete avviato questo percorso nel nostro Paese". È stato in questo momento che il deputato non si è sentito bene ed è stato accompagnato fuori dall'Aula sulla sedia a rotelle, assistito dai servizi sanitari presenti alla Camera.

Bonelli, si tiene a precisare, non ha perso i sensi ma lo hanno portato in infermeria per primi controlli. Ora è cosciente ma, su consiglio dei sanitari, sta andando al Policlinico Gemelli per ulteriori accertamenti. Tanti gli auguri di pronta guarigione. "Desidero rivolgere al collega On. Angelo Bonelli i miei più sentiti auguri di pronta guarigione. Lo attendiamo al più presto nell'Aula della Camera", ha subito commentato il leghista Fontana a cui ha fatto eco Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati: "Caro Angelo Bonelli rimettiti presto! Ti aspettiamo per le tante battaglie che dobbiamo fare insieme. Auguri da tutti i Deputati del Partito Democratico".