Gasparri, robe mai viste in diretta tv: "Appena ho visto lo smartphone..."

La mancanza di voti alla Camera per i Def ha stupito anche Maurizio Gasparri. Ospite di Myrta Merlino a L'Aria Che Tira nella puntata di venerdì 28 aprile su La7, il senatore di Forza Italia ha spiegato: "Ci sono casi rari in cui alcuni atti devono avere uno dei membri dell'assemblea". E questo era il caso. Eppure, a causa dell'assenza di diversi parlamentari, la maggioranza è andata sotto. "Con questo telefonino - ha raccontato Gasparri - mi sono collegato con la Web TV del Senato per vedere quando si avvicinava la votazione. Appena ho visto che parlava il penultimo degli oratori, ai senatori presenti ho detto: 'signori, si esce dalla camera e si va a piedi al Senato a votare. Quindi oggi la tecnologia aiuta".

Di Forza Italia i presenti in Senato erano 16 su 18, un assente era Silvio Berlusconi e un altro - come confermato - "un senatore che stava al Consiglio d'Europa". E proprio sul parlamentare Gasparri ha voluto precisare: "Ci sono eventi che comportano la presenza dei parlamentari, uno si mette in missione non per andare in gita sul lago di Garda ma se va a fare una cosa connessa alla propria funzione. Si fa più fatica a fare il politico sul territorio che in Parlamento".

Eppure a Giorgia Meloni lo scivolone in Aula non è affatto piaciuto. Da Londra, dove visitava l'omologo inglese, la premier ha bacchettato il governo definendo quanto accaduto "una brutta figura", è stato un "eccesso di sicurezza", "penso che tutti vadano richiamati a loro responsabilità".