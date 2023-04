Elly Schlein, imbarazzo e supercazzola: "I cicli positivi...", che roba è il Pd

29 aprile 2023 a

Si scrive supercazzola, si legge clamoroso imbarazzo politico. Altro che Vogue e armocromia: Elly Schlein ha un enorme problema, quello di spiegare agli elettori che l'hanno votata e sostenuta alle primarie perché il Pd di cui è segretaria su alcuni temi sta facendo l'esatto opposto di quanto lei aveva promesso.

Un caso è quello degli inceneritori. "Noi operiamo da oggi, 26 febbraio giorno della mia elezione. Essendo stata approvata quella strada e con la procedura in corso - balbetta in evidente difficoltà - noi... non c'è la disponibilità sul se ma c'è evidentemente da lavorare sul come, a questo punto. Dopodiché non è un mistero che in quella mozione congressuale che non entrava nello specifico di Roma, ma che in generale diceva: ci piace portare insieme i nostri amministratori e il Partito democratico verso un futuro che anche grazie alle nuove norme europee sempre di più investa e costruisca dei cicli positivi della circolarità uscendo dal modello lineare. E' questo il tema e in questa direzione devo dire puntano tutte le normative europee. Vanno sostenute".

Traduzione dal dizionario "schleiniano/italiano italiano/schleiniano": quelli di prima hanno deciso una cosa, io ne ho promessa un'altra e ora mi trovo in un bel guaio. Abbiate pazienza.