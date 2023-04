Matteo Renzi, la sparata: "Giuseppe Conte? Così di notte aiuta FdI"

30 aprile 2023 a

Se Giorgia Meloni dovesse andare in difficoltà con il suo governo, Matteo Renzi non le darebbe una mano. Potrebbe invece farlo Giuseppe Conte: ne è convinto il leader di Italia Viva, che in un’intervista a Repubblica ha espresso la sua visione. “Se la premier avrà problemi - ha dichiarato - il soccorso arriverà dai grillini. Ma conoscendola farà di tutto per evitare di battere cassa a Conte. Lo tiene al caldo accontentandolo coi Bonafede di turno, ma non è il suo tipo”.

Renzi ha detto la sua anche su quanto accaduto in aula sul Def, con la maggioranza che è andata sotto a sorpresa e con un po’ di imbarazzo: “Impreparazione. Non hanno ricordato ai parlamentari che il ponte del 25 aprile non è sacro. O almeno non è sacro quanto il Def. Mi colpisce però l’arroganza mostrata alla Camera il giorno dopo: hai fatto una figuraccia? Bene, rimedia e lascia perdere”.

“Andare addosso all’opposizione - ha aggiunto Renzi - è stato un gesto tracotante. Poi qualcuno, prima o poi, noterà che il Pd va allo scontro fisico in Aula mentre i 5S incassano sempre dagli accordi sotterranei con la maggioranza. La mattina della rottura sul Def la destra ha votato Bonafede alla Tributaria. E prima c’erano stati la Vigilanza e le vicepresidenze d’Aula. I grillini sono all’opposizione di giorno e fanno accordi con la maggioranza di notte”.