Renzi, foto-choc sul Riformista: "Travaglio in ginocchio davanti a Napolitano"

Matteo Renzi inaugura il suo nuovo capitolo professionale: non più ex premier conferenziere, non più solo senatore, ma ora anche direttore de Il Riformista. L'avventura del leader di Italia Viva alla guida del quotidiano si apre con una scelta curiosa. Infatti, come abbiamo sottolineato su Libero, Renzi non ha aperto il quotidiano con la politica o l'economia o ad esempio col tema caldo del cuneo fiscale. No, ha scelto di omaggiare Napoli che vince lo scudetto con un titolo piuttosto pittoresco "O miracolo di Spalletti". Ma di fatto, in questo primo numero del Riformista firmato Renzi, le malelingue hanno notato una chicca a pagina 5.

Un gigantesco fotomontaggio con l'intelligenza artificiale di Marco Travaglio in ginocchio davanti Giorgio Napolitano: L’immagine che non vedrete mai. Insomma a quanto pare Renzi ora regola i conti con Marco Manetta che di fatto ha un conto aperto con Re Giorgio legato alle famose intercettazioni delle conversazioni tra l'ex capo dello Stato e l'ex ministro Nicola Mancino. Come sottolinea il Domani, Renzi ha voluto simbolicamente punire Travaglio mettendolo in ginocchio davanti a Napolitano, dopo il flop dell'inchiesta sulla trattiva Stato-Mafia.

Ed era stato proprio lo stesso ex premier ad annunciare la "vendetta": "A questo punto mi aspetterei che dopo dieci anni Travaglio venisse in televisione e dicesse “scusate, ho sbagliato”. Siccome lui non lo farà, metteremo una foto gigantesca sul Riformista", ha detto su Rai 1 rispondendo a Bruno Vespa. Detto, fatto.