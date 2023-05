Renzi, primo giorno da direttore al Riformista? Scelta clamorosa in prima pagina

03 maggio 2023 a

a

a

Pronti via e Matteo Renzi inizia la sua nuova avventura al Riformista. Il nuovo direttore del quotidiano ha inaugurato la sua direzione con una scelta curiosa sull'apertura di questo primo numero guidato dal leader di Italia Viva. Infatti Renzi non ha scelto di aprire con la politica o con l'economia, ma con lo sport. Un omaggio al Napoli che si appresta a conquistare il suo terzo scudetto e a una città che vive un sogno che mancava sotto il Vesuvio da 33 lunghissimi anni. "Napoli Campione, 'O miracolo di Spalletti", questo il titolone di apertura del Riformista.

Insomma Renzi ha voluto esaltare la città regina del Sud che tra qualche ora potrà cucirsi sulle maglie azzurre il terzo scudetto della storia dopo quelli ottenuti con Maradona in campo. Di fianco al titolo di apertura c'è l'editoriale del direttore.

"Giorgia, ma che dici?": Renzi disperato, la sparata contro Meloni

Renzi non usa giri di parole e apre così il suo primo fondo: "Chi è il riformista? Uno che non va di moda". E la scelta originale di aprire col Napoli mettendo in secondo piano magari i temi caldi del cuneo fiscale o del mondo del lavoro. Renzi, da sempre super-tifoso della Fiorentina, questa volta ha deciso di "inchinarsi" al Napoli.