Giorgia Meloni, la scelta sulla via della Seta: Conte "cancellato"

Presto l'Italia potrebbe dire addio alla cosiddetta Via della Seta, il discusso accordo commerciale con i cinesi siglato sotto il governo Conte I. E gli americani sarebbero già stati informati di questo. Entro la fine dell'anno, come riporta il Corriere della Sera, Giorgia Meloni dovrà decidere se restare o no dentro il Memorandum che lega l'Italia, unico Paese del G7, alla Belt and Road Initiative (Bri) dei cinesi. Pare però che sia più intenzionata a lasciare che a restare.

Se l'Italia deciderà di uscire, dovrà dare una disdetta entro dicembre. E stando ad alcune indiscrezioni giornalistiche, Washington starebbe esercitando una pressione sempre più forte su Palazzo Chigi. Secondo l'attuale governo, quello di aderire alla Bri sarebbe stato un passo falso. E inoltre la disdetta italiana sarebbe una delle condizioni di una relazione serena fra Giorgia Meloni e Joe Biden, che la riceverà alla Casa Bianca a giugno.

Secondo quanto risulta al Corsera, invece, non esisterebbe nessuna pressione americana perché l'argomento sarebbe venuto fuori già diverse volte tra gli staff dei due presidenti. E alla Casa Bianca sono convinti che la disdetta ci sarà, bisogna solo capire quando. Una decisione che spetta unicamente alla Meloni. Allo stesso tempo, però, si starebbe cercando anche di non compromettere le relazioni con Pechino. Ma di cero questo tipo di decisione rappresenterebbe una "sfida finale" contro la Cina.