Silvio Berlusconi, il video alla convention di FI: "Eccomi qui per voi"

06 maggio 2023 a

Il ritorno c'è ed è di quelli che emozionano. Silvio Berlusconi interviene alla convention di Forza Italia e annuncia la sua ri-discesa in campo. Il Cavaliere è apparso in un lungo video di 20 minuti in grande ripresa: "Sono qui in giacca dopo un mese per voi". Nel video, Berlusconi appare in giacca e camicia blu scuro, su cui è appuntata una spilla di Forza Italia. È seduto davanti a una scrivania con dietro l’emblema della convention milanese di FI e le bandiere di Italia ed Europa. Il Cav ha poi raccontato un episodio che lo ha particolarmente colpito: "Qualche notte fa, qui al San Raffaele mi sono svegliato improvvisamente con una domanda in testa che non riuscivo a mandare via. 'Ma come mai sono qui? Ma che ci faccio qui? Per cosa sto combattendo io qui?'", ha detto il Cavaliere, aggiungendo poi: "Vicino a me vegliava la mia Marta. Anche a lei posi la stessa domanda. 'Perché siamo qui?'. E lei mi disse "Siamo qui perché hai lavorato tanto, ti stai impegnando molto perché per salvare la nostra democrazia e la nostra libertà'.

E questo voglio ricordarlo, voglio raccontare anche a voi quel che ho pensato e passato, anche se so che il farlo mi emozionerà davvero". Poi Berlusconi ha ribadito il posizionamento di Fora Italia nel centrodestra: "Siamo la spina dorsale di questo governo", ha affermato il Cavaliere. Un lunghissimo applauso ha accompagnato le parole di Berlusconi. Poi il Cav ha rivolto un messaggio alle altre forze politiche che sostengono il governo: "Sono pronto a riprendere le battaglie per la libertà. Il mio rapporto con gli alleati è leale e di amicizia".Infine un messaggio che guarda all'Europa: "È questo il nostro punto di riferimento".