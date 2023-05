In Onda, Furfaro contro il governo: "Non è solo un'ingiustizia ma..."

06 maggio 2023 a

a

a

"Noi non siamo di fronte a un'idea nuova": Marco Furfaro del Pd, ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo a In Onda su La7, ha detto la sua sul dl Lavoro, uno degli ultimi provvedimenti varati dal governo. "In quel pacchetto non c'è solo un'ingiustizia ma c'è anche un'idea di paese che è anacronistica, già sperimentata negli ultimi 30 anni, un'idea che ha portato allo sfaldamento di un intero paese", ha poi aggiunto il dem.

"Ma dove eravate": Foti asfalta Landini, altra figuraccia del maestrino rosso

Quando gli hanno fatto notare che in passato anche il suo partito ha preso decisioni simili a quelle di Giorgia Meloni oggi, lui ha risposto: "Se ha sbagliato anche la sinistra in passato non è una buona ragione per continuare a sbagliare". Tra gli ospiti della trasmissione anche Giulio Tremonti, che ha detto: "Non condivido le valutazioni e i contenuti ma ho trovato giusto quanto detto da Furfaro". Poi, rivolgendosi direttamente a lui: "Io davvero non ho la tua posizione però credo che sia giusto il modo di vedere quello che succede in Italia e nel resto del mondo in termini storici e generali, è la fine o la crisi della globalizzazione".

"Ho scritto a Schlein". Calenda, la "proposta indecente" alla piddina: giù la maschera

"La situazione è drammatica non solo in Italia, ma anche in Francia, in Germania, in tutti gli altri paesi - ha proseguito l'ex ministro dell'Economia - questo è il piano su cui confrontarsi con delle visioni che possono e devono essere diverse." Parlando della sua esperienza, poi, ha aggiunto: "Io non mi occupo più di economia però la prima cosa che ho fatto ai tempi è stato detassare chi investiva e chi assumeva, per la prima volta la leva fiscale era stata usata non per prendere ma per spingere". "Ma a lei piace il dl Lavoro?", gli ha chiesto Parenzo. "Dati i tempi e i soldi, è sicuramente una via giusta", ha chiosato lui.