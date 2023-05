Sondaggio, Schlein inchiodata e guizzo-M5s: le cifre, come cambia il quadro

09 maggio 2023 a

Sembra che Elly Schlein non riesca più a far crescere il Pd come nelle scorse settimane: il boom che si è registrato subito dopo la sua elezione a segretaria del partito pare scemare sempre di più. La leader dem, insomma, non sarebbe più in grado di sortire lo stesso effetto dei primi giorni post primarie. Nell'ultimo sondaggio di Quorum/YouTrend per SkyTg24, i dem crescono solo dello 0,2% rispetto allo scorso 3 aprile, arrivando così al 20,8. Allo stesso tempo si registra una crescita più sostenuta del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che invece in un mese sale dello 0,5 arrivando al 16,9%.

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, nonostante un leggero calo (-0,2%), continua a essere il primo partito del Paese col 28,6%. Al quarto posto, dopo i grillini, c'è la Lega di Matteo Salvini che cala dello 0,6% scendendo all'8,4% dei consensi. Subito dopo c'è Forza Italia di Silvio Berlusconi, che cresce dello 0,2 in un mese arrivando al 6,4%.

Stabili invece Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi, rispettivamente al 4,2 e 2,5%. In fondo alla classifica, invece, ci sono i partiti minori: Alleanza Verdi-Si al 3% (+0,3), PiùEuropa all'1,9 (-0,1), Per l'Italia all'1,8 (-0,4), Noi Moderati all'1% (-0,2). La categoria degli indecisi e degli astenuti, invece, è pari al 40,9%.