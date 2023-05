Meloni e le riforme, la profezia di Senaldi: "Un solo modo per non finire gambe all'aria"

Pietro Senaldi 09 maggio 2023 a

Giorgia Meloni sta incontrando tutta l’opposizione, tutta la sinistra per condividere il suo piano di riforme istituzionali. Io direi che se vuole mettere a rischio il suo governo non c’è modo migliore che imbarcarsi sulla strada delle riforme. Chi chiede un referendum agli italiani su di sé - perché il referendum non sarebbe sulle riforme ma su di sé - finisce sempre gambe all’aria. L’unico modo che la Meloni avrebbe per vincere è dire: ‘Questo è il mio referendum, se vinco mi dimetto e si va a elezioni’. Allora forse lo vince.

"Sì al sindaco d'Italia". Colpo della Meloni, chi apre. Ma c'è una "linea rossa": ecco quale