Pd, "vaffa" alla Schlein: "Non le piace? Si fa lo stesso", chi la sconfessa

Roberto Gualtieri è tornato a parlare del termovalorizzatore di Roma. Lo ha fatto a Omnibus, su La7, dove gli è stata posta una domanda su Elly Schlein: “Non le piace? Sono opinioni personali, che poi sono tutte da vedere perché la segretaria è stata molto prudente a esprimere una posizione, essendo una persona seria che vuole approfondire il dossier”. In ogni caso per il sindaco di Roma la discussione non esiste, dato che il Pd ha respinto la mozione del M5s.

“Sui rifiuti - ha dichiarato - s'è pensato che a Roma, siccome è Roma, si poteva non avere nessun impianto e gettare tutto in una buca. Poi i rifiuti si sono incominciati ad accumulare sulle strade, e noi abbiamo fatto una cosa normalissima che si fa in tutte le città d'Europa, cioè fare i vari impianti e un termovalorizzatore. Vorrei ricordare - ha aggiunto - che una mozione parlamentare contro il termovalorizzatore è stata respinta in modo quasi plebiscitario dal Parlamento, che non era neanche vincolante; lo avrei fatto comunque. Ho il conforto dei quattro quinti del parlamento della Repubblica”.

Sulla questione la Schlein si era espressa lo scorso 19 aprile, in occasione della conferenza stampa tenuta al Nazareno: “Il termovalortizzatore è una scelta che era già stata presa dall'amministrazione di Roma. Questo è successo ben prima che si insediasse questa segreteria. Non era oggetto del nostro programma per le primarie”.