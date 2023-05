Caro affitti, "sbloccati 660 milioni": il governo risponde a campeggiatori e Pd

11 maggio 2023 a

Mentre la mobilitazione degli studenti universitari contro il caro affitti prosegue, il governo di Giorgia Meloni porta a casa un primo risultato importante. È infatti stato ottenuto il via libera ai 660 milioni per gli alloggi universitari previsti dal Pnrr. Il Consiglio dei ministri ha autorizzato la presentazione di un emendamento per confermare l’immediata operatività delle misure che destinano 660 milioni all’acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti.

L’emendamento arriva dopo un’interlocuzione con la Commissione europea che ha consentito di escludere la natura di aiuti di Stato di questi interventi. Il primo emendamento riguarda le misure di incentivazione del cosiddetto housing universitario ed è finalizzato ad “allineare il testo normativo - si legge nella nota di Palazzo Chigi - agli esiti delle interlocuzioni con la Commissione europea, che hanno consentito di escluderne la natura di aiuto di Stato”.

L'emendamento conferma, anche a livello legislativo, l’immediata operatività delle citate misure che destinano 660 milioni di euro all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. L’intervento del governo arriva dopo la protesta iniziata da una 23enne bergamasca e studentessa al Politecnico di Milano e tutte le polemiche politiche che ne sono conseguite sui cosiddetti “affitti insostenibili”.