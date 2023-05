PiazzaPulita, il sondaggio "tramortisce" Formigli: dove vola FdI

12 maggio 2023 a

Quello dell'ultima puntata di PiazzaPulita è senz'altro un sondaggio che spiazza Corrado Formigli. Solo una settimana fa, con Fratelli d'Italia saldamente al primo posto, il conduttore di La7 ha commentato così: "È incredibilmente stabile, cioè dal 26 settembre, il giorno dopo la vittoria elettorale, al 3 maggio è sempre lo stesso". Insomma, il giornalista non poteva credere ai propri occhi. E chissà allora cosa avrà pensato dopo aver visto i numeri snocciolati giovedì 11 maggio. Sì, perché difficilmente passa inosservato il balzo del partito di Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia in una settimana cresce addirittura di quattro decimali e si avvicina sempre più al 30 per cento (29,5).

Brutte notizie invece per Elly Schlein. I dem perdono lo 0,2 per cento rispetto e arrivano a toccare il 20,6. I dati dunque parlano chiaro e vedono il Movimento 5 Stelle in lenta ripresa. I grillini di Giuseppe Conte conquistano il 15,7 per cento. Alle spalle la Lega di Matteo Salvini, stabile al 9 per cento, e Forza Italia al 6,6 (-0,1). Piccola flessione di Azione di Carlo Calenda che scivola direttamente al 4,2 per cento. Va meglio a Italia Viva. Con il "divorzio" dal fu alleato, Matteo Renzi torna a salire al 2,7. Più invariate le posizioni dei partiti minori. Tra questi Alleanza Verdi-Sinistra italiana, che sale al 3,3 per cento, +Europa al 2,5 e Italexit-Per l'Italia di Gianluigi Paragone quotato alll'1,9.

Ottime notizie per il presidente del Consiglio anche sul fronte del consenso personale. La fiducia in Meloni cresce dello 0,1 rispetto a una settimana fa: oggi è al 46 per cento. Stabile il gradimento al governo (34). È in calo di un decimale la fiducia in Schlein (32). E pensare che solo nella scorsa puntata Formigli si diceva sorpreso.