Italo Bocchino contro Formigli: "Una bestemmia, come fai a dirlo?"

Non c'è pace a PiazzaPulita, dove nella puntata di giovedì 11 maggio su La7 lo scontro si fa sempre più acceso. Protagonisti Laura Boldrini e Italo Bocchino. A dare fuoco alla miccia ci pensa quest'ultimo. Tutta colpa di Corrado Formigli convinto che "la cultura italiana non esiste". "È una bestemmia dire una cosa del genere - sbotta il giornalista -. Ma come fai a dire una roba del genere?". Per il conduttore "gli italiani imparano anche dai tanti stranieri che arrivano qui". E come lui ne è sicura la Boldrini: "Siamo il frutto di una contaminazione millenaria, parla sempre a sproposito".

Ma Bocchino non demorde e incalza direttamente l'ex presidente della Camera: "Ti capita di incontrare donne musulmane col figlio che fa il guardiano e non possono nemmeno parlare col cassiere? Le vuoi quelle?". Immediata la replica della dem: "Ma dai, parla sempre a sproposito".

Il dibattito però non si limita a questo. La Boldrini contesta a Giorgia Meloni l'impostazione sulle riforme costituzionali. Quanto basta a scatenare l'interlocutore: "Peccato che non ti sia riuscito quando eri presidente della Camera...". La risposta? Un vero e proprio arrampicamento sugli specchi: "Ah, questa... questa... questa saggezza esprimi? Perché il presidente della Camera potrebbe modificare da sola?", si giustifica la Boldrini senza convincere a pieno i telespettatori.