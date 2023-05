Elly Schlein, "sono io il tuo...". L'imbarazzo le si avvicina: imbarazzo totale

12 maggio 2023 a

a

a

Neppure l'ospitata a PiazzaPulita riesce a cancellare le polemiche sull'armocromista. E così Corrado Formigli, avendo in studio su La7 Elly Shlein, manda in onda un filmato alquanto imbarazzante. La leader del Pd, nel tentativo di archiviare l'intervista a Vogue, ha fatto visita a trenta operai di Fincantieri. Un'occasione arrivata durante il tour elettorale in Campania per le amministrative a sostegno dei candidati sindaci, a Castellammare di Stabia.

"Un desiderio smodato": Corrado Formigli, l'ultimo delirio sulla Meloni

Qui un operaio, seppur col sorriso e in un clima gioviale, ha sorpreso la Schlein con un gesto inaspettato. Prendendo la parola, ha regalato alla dem una giacca blu da operaio. "Quale miglior colore del blu dei lavoratori", ha detto lanciando una chiara frecciata alla leader del Pd e alla sua persona shopper pagata profumatamente per sceglierle il look e i suoi colori. Non a caso nel servizio trasmesso giovedì 11 maggio, la Schlein non nasconde un certo disagio.

Corrado Formigli "cancella" la democrazia: se il popolo vota... l'ultima rosicata

D'altronde l'operaio si è candidato a essere l'armocromista della dem, prima, "e il tuo Roberto Benigni", poi. Risultato? L'operaio ha preso in braccio la Schlein tra applausi e imbarazzi. "Le mie scelte di abbigliamento dipendono sicuramente dalla situazione in cui mi trovo. A volte sono anticonvenzionale, altre volte più formale. In generale dico sì ai colori e ai consigli di un’armocromista, Enrica Chicchio", erano state le parole della discordia.