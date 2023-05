Guido Crosetto inchioda Carlo Rovelli: "Ma se lo ha fatto fuori un suo amico!"

13 maggio 2023 a

Accade che il fisico Carlo Rovelli, il quale dal palco del Concertone del primo maggio aveva attaccato in modo violentissimo Guido Crosetto, venga fatto fuori dalla Fiera del Libro di Francoforte, dove era atteso un suo intervento. E subito Pd e M5s hanno messo in relazione lo stop a quanto accaduto a Roma, gridando alla censura. Peccato che le cose non siano esattamente andate così.

A spiegare l'accaduto è Rovelli, su Facebook, dove tira in ballo Crosetto: "L'Italia mi ha chiesto di rappresentarla alla cerimonia di apertura della Fiera del Libro di Francoforte, ma siccome ho osato criticare il ministro della Difesa, il mio intervento è stato cancellato". Lo stop, aggiunge, è arrivato con una lettera di Riccardo Franco Levi, commissario straordinario del governo per la Buchmesse 2024 che vedrà l'Italia come ospite d'onore. Dalla lettera si evince però che i due sono amici. E soprattutto si capisce che il commissario temeva che Rovelli usasse quel palcoscenico per fare altra polemica, cosa che preferisce evitare. Segue la cancellazione dell'intervento.

Nella lettera infatti si legge: "Il clamore, l'eco, le reazioni che hanno fatto seguito al suo intervento al concerto del 1 maggio mi inducono a pensare, mi danno, anzi, la quasi certezza, che la sua lezione che così fortemente avevo immaginato e voluto per la cerimonia di inaugurazione della Buchmesse con l'Italia Ospite d'Onore diverrebbe l'occasione non per assaporare, guidati dalle sue parole, il fascino della ricerca e per lanciare uno sguardo ai confini della conoscenza, ma, invece, per rivivere polemiche e attacchi".

"L'ho attaccato il 1 maggio e mi hanno fatto fuori". Rovelli, nuovo fango su Crosetto

Insomma, Crosetto non c'entra nulla. Tanto che dopo le polemiche e gli attacchi strumentali ricevuti in giornata, il ministro della Difesa ha voluto replicare su Twitter: "Qualcuno decide che Carlo Rovelli non parteciperà alla Fiera di Francoforte. A quanto leggo dalla lettera che lui stesso ha pubblicato, è un suo amico. Che non conosco, se non per essere stato sottosegretario con Prodi. Quindi lasciatemi fuori dalle vostre polemiche". Punto e stop.