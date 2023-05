Sondaggio-Masia, "ormai a un passo": turbo-Salvini, dove vola la Lega

15 maggio 2023 a

Il lunedì è il giorno del sondaggio politico Emg-Different per Agorà, la trasmissione mattutina di Rai3. A illustrare i dati aggiornati delle intenzioni di voto degli italiani è stato Fabrizio Masia, che ha confermato la leadership indiscussa di Fratelli d’Italia. Sebbene il partito di Giorgia Meloni stia vivendo una fase di lieve calo fisiologico, dopo il grande boom post elettorale, è sempre il primo per distacco (28%, -0,3).

Al secondo posto si trova il Pd, che è dato in crescita dopo un paio di settimane di stallo: la segretaria Elly Schlein può sorridere, dato che i dem sono rilevati al 20,5% (+0,5) e con un vantaggio sempre più importante sui “rivali” a sinistra del Movimento 5 Stelle. I grillini guidati da Giuseppe Conte al momento valgono il 16,1%, mentre è in crescita la Lega di Matteo Salvini: è data al 9,6% (+0,3), a un passo dal ritrovare la doppia cifra, che sarebbe importante soprattutto dal punto di vista psicologico.

Il terzo polo disunito continua invece a perdere consensi: Azione di Carlo Calenda è rilevato al 3,7%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi è al 3,1%. “Sono entrambi un po’ in difficoltà - ha sottolineato Masia - in generale sembra che non ci siano grossi cambiamenti ma rispetto al mese scorso delle dinamiche ci sono. In vista delle Europee questi quadro è destinato a cambiare”. Tra gli altri partiti si segnalano Per l’Italia con Paragone al 2,6%, Sinistra-Verdi e +Europa al 2,5%.