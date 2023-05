Alluvione, Galeazzo Bignami eroe "a mani nude": come lo hanno beccato

18 maggio 2023 a

Galeazzo Bignami è stato filmato sull’argine dell’Idice esondato a Monterenzio, a Sud di Bologna, mentre a mani nude spalava nel fango. Il viceministro alle Infrastrutture e trasporti, bolognese, è stato dall'inizio dell'emergenza maltempo l'emissario del governo nella sua Emilia Romagna. "È stato impressionante: un istante prima la strada è libera, un istante dopo te la trovi che viene giù", racconta Bignami a Il Corriere della Sera. "L’autostrada trasformata in un corso d'acqua. Un problema far arrivare i soccorsi".

"Al momento si registra una limitazione estesa della percorrenza delle vie di comunicazione stradali e ferroviarie nelle zone colpite dall’ondata di maltempo" in Emilia-Romagna, continua il viceministro di Fratelli d'Italia, "le Autorità competenti sono in stretto contatto con Rfi e Trenitalia per adottare le misure necessarie per ridurre disagi e ritardi ai passeggeri". "Il sistema delle dighe", invece, "non presenta preoccupazioni. Nei prossimi giorni comunque verificheremo in loco con squadre tecniche la situazione, con particolare riguardo alla diga di Ridracoli che opera in totale efficienza", sottolinea il viceministro di Fratelli d'Italia. Il governo "è in costante contatto con tutti i soggetti interessati per verificare condizioni e aggiornamenti della situazione".