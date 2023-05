Sondaggio Youtrend, doppio boom nel centrodestra. Chi sbatte al muro

18 maggio 2023 a

a

a

Fratelli d'Italia continua a crescere. Il partito di Giorgia Meloni dopo la tornata delle amministrative mette il segno più insieme alla Lega di Matteo Salvini. Secondo l'ultima rilevazione YouTrend, il centrodestra cresce mentre il Pd resta stabile. Traduzione: l'effetto Schlein è finito e alle comunali si è visto. I valori emersi nel voto di lista nei comuni superiori confermano un quadro nazionale che vede una netta predominanza del centrodestra come coalizione con FdI e Lega che si rafforzano, il Pd stabile, M5s rosicchia uno 0,1%.

Nel dettaglio il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,2 per cento e si conferma prima forza politica nel Paese con il 29 per cento delle intenzioni di voto. Al secondo posto con una percentuale invariata c'è il Pd con il 20,4 per cento dei voti. Il Movimento Cinque Stelle cresce dello 0,1 per cento e si piazza interza posizione al 16 per cento. Poi c'è la Lega con un balzo dello 0,3 per cento che vale il 9,2 per cento dei consensi.

Schlein? Palloncino sgonfiato. Il sondaggio: Pd giù. E i grillini... ecco le cifre



Lieve flessione per Forza Italia che perde lo 0,1 per cento e si attesta al 7 per cento. Azione perde lo 0,1 per cento e si ferma al 4,2 per cento. Italia Viva cresce invece dello 0,1 e va al 3 per cento. Stabili Verdi e sinistra al 2,9 per cento. Per quanto riguarda le coalizioni non c'è partita: il centrodestra è al 46 per cento e il centrosinistra resta inchiodato al 25,6 per cento.