Antimafia, Chiara Colosimo eletta presidente: caos in aula, la sinistra scappa

Nel giorno del ricordo della strage di Capaci, Chiara Colosimo è stata votata presidente della commissione parlamentare antimafia. Un’elezione che è accompagnata da parecchie polemiche, dato che i parlamentari dell’opposizione sono usciti dall’aula: Pd, M5s e Avs avevano espresso contrarietà sulla Colosimo, denunciando la sua vicinanza a Luigi Ciavardini, terrorista nonché esponente del gruppo eversivo d’ispirazione neofascista Nuclei Armati Rivoluzionari.

Il centrodestra ha comunque deciso di votare per la candidata di Fratelli d’Italia, che è stata eletta con 29 voti a favore. I gruppi dell’opposizione sono poi rientrati in aula per la votazione riguardante il vicepresidente e i segretari. Tommaso Foti, capogruppo di Fdi alla Camera, ha rivolto le congratulazioni alla Cosimo per l’elezione a presidente della commissione antimafia: “È un risultato di cui siamo orgogliosi. Ancora una volta Fdi indica una donna a ricoprire un incarico non solo prestigioso, ma che richiede grande impegno e responsabilità”.

Foti ha risposto anche alle polemiche dell’opposizione: “Spiace che in un'occasione così importante, in cui era auspicabile che si manifestasse un fronte politico comune contro le mafie, ci sia chi si sia voluto distinguere per faziosità, nel segno di una vuota quanto infondata dietrologia. Siamo certi che con la sua proverbiale perseveranza e trasparenza nell'attività di tutti i giorni, Chiara saprà dimostrare a chi oggi non l'ha votata di avere perso una formidabile occasione per qualificarsi”.