Sondaggio Ghisleri, trionfo-Meloni: quanto guadagna Fdi

Fratelli d’Italia è a un passo dal 30% pieno. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato da Alessandra Ghisleri per La Stampa. Il partito di Giorgia Meloni continua a crescere, segno che il gradimento personale della premier è molto alto, nonostante le polemiche strumentali che la sinistra prova ogni volta ad alimentare contro di lei e il suo governo. Nelle ultime intenzioni di voto Fdi è infatti dato al 29,6%, in crescita di 0,8 punti.

Nel centrodestra rimangono sostanzialmente stabili le altre forze: la Lega è al 9,2%, Forza Italia al 6,5% e Noi Moderati allo 0,6%. In totale i partiti che sostengono l’esecutivo valgono il 45,9%. Il centrosinistra continua a essere distante anni luce (25,1%), anche perché può contare soltanto sulla crescita del Pd. L’effetto Elly Schlein sembra non essersi ancora arrestato, forse per la mancanza di alternative a sinistra: i dem sono dati al 20,8%, in crescita di 1,2 punti. L’alleanza Verdi-Sinistra Italiana vale invece il 2,5%, mentre +Europa l’1,8% (-0,4).

Neanche un’eventuale coalizione comprendente il Movimento 5 Stelle consentirebbe al centrosinistra di insediare il centrodestra. I grillini sono comunque in ripresa: vengono rilevati al 16,5% (+0,3). Per quanto riguarda l’ormai ex terzo polo, Azione è dato al 4,5% (-0,1) e Italia Viva al 3,7% (+0,2). Da segnalare Per l’Italia con Paragone al 2,3% (-0,1) e gli indecisi-astenuti che invece scendono al 34,5%.