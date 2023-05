Sondaggio Ghisleri, le priorità degli italiani? "Una più importante dell'alluvione"

25 maggio 2023 a

Le priorità degli italiani possono cambiare in un attimo, a seconda degli eventi più o meno imprevisti che possono condizionare le loro vite. Stando a quanto emerge dai sondaggi realizzati da Alessandra Ghisleri, la preoccupazione principale degli italiani è sempre la stessa: l’inflazione, con l’aumento dei prezzi che spaventa il 50% degli intervistati. Al terzo posto ci sono le tasse per le aziende e le famiglie italiane (25,9%), a conferma del fatto che l’andamento economico è fondamentale.

Dopo l’alluvione che ha messo in ginocchio l’Emilia Romagna, gli italiani sono diventati più sensibili a questo tema: “Sale al secondo posto, praticamente dal nulla - scrive la Ghisleri su La Stampa - la voce del cambiamento climatico e la precarietà del nostro territorio legati ai grandi eventi atmosferici con il 26,3% delle indicazioni e con maggiori preferenze tra i partiti di opposizione”. Questo tema ha superato quello legato ai migranti e alla loro gestione sul territorio nazionale, che è sceso dal 26,2% al 24,1%, classificandosi al quinto posto delle priorità degli italiani.

Subito sotto al podio c’è poi il tema della sanità: in particolare le liste di attesa per accedere a un esame per la tutela della propria salute preoccupa il 25,5% degli intervistati. Continua a perdere centralità, invece, la guerra in Ucraina: ha perso il 5,2%, passando dal 20,6% al 15,4%. Tra le new entry si segnala il caro affitti, che dopo la protesta degli universitari è diventato un tema di attualità: si trova al 14esimo posto con il 5,2%.