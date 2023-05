Meloni, lezione a Elly Schlein: "Se avessimo ascoltato le opposizioni..."

26 maggio 2023 a

a

a

Giorgia Meloni lancia un chiaro messaggio a Pd e opposizioni varie. Intervenuta in collegamento con il Festival dell'economia di Trento, il premier ribadisce la sua posizione sul salario minimo, oggetto del primo discorso in Aula di Elly Schlein. "Io credo che sia molto utile tagliare il cuneo contributivo e mettere soldi in tasca ai lavoratori piuttosto che il salario minimo legale che può essere un boomerang, perché in Italia abbiamo un altissimo livello di contrattazione collettiva". E, vista la situazione già appesantita dall'alluvione in Emilia-Romagna, il premier non esclude un nuovo aiuto europeo.

"L'ondata di maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna è stata eccezionale - precisa - complessivamente in 15 giorni è caduta metà di tutta la pioggia di un intero anno. È un bilancio grave in tema di vittime, evacuati, 15 mila, attività economiche e produttive in ginocchio. Ancora non si può fare un calcolo dei danni, lavoreremo sulle misure da chiedere all'Unione Europea". Da qui la frecciata: "Se avessimo ascoltato l'opposizione non avremmo fatto tante cose". Di vitale importanza anche la visita alle zone alluvionate di Ursula von der Leyen. Per la Meloni "il ruolo della Commissione europea può essere importante, la visita di von der Leyen è stata importante perché una cosa è leggere i numeri altro è vedere. Attiveremo soprattutto fondi di solidarietà ma la Commissione può darci una mano su altri fondi esistenti" e il "Pnrr è un fondo strategico da questo punto di vista".

Le critiche arrivate dalla Francia? "Il fatto che diversi governi di estrazione politica diversa dalla nostra sentano il dovere di criticarci - la liquida - non vuol dire che c'è un problema, vuol dire che il governo sta andando molto bene. Una certa narrazione rischia di essere smontata e questo è un problema che alcuni hanno, non con noi, ma con le loro opposizioni interne".