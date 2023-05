Riccardo Levi, dimissioni al Ministero: "Bene, ma...", nuovo disastro

26 maggio 2023 a

La fretta, la fretta. Aveva urgenza di comunicare le proprie dimissioni Ricardo Franco Levi dopo che Libero ha scoperchiato il caso dell'appalto assegnato alla società in cui lavora il figlio. Solo così si può spiegare la ragione per cui ha sbagliato destinatario della "pesante" lettera. Gli lo ha fatto notare il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano che comunque si mette a disposizione per rendergli le cose facili e agevolargli l'uscita di scena.





Levi e lo scandalo Francoforte: lo scoop di Libero

“Mi è pervenuta una lettera del dottor Ricardo Franco Levi nella quale si dice pronto a mettere a disposizione l’incarico di Commissario Straordinario del governo per l'Italia, ospite d'onore alla Fiera del libro di Francoforte 2024", dice Sangiuliano. "Preciso di non essere il soggetto istituzionalmente abilitato ad accettare tali dimissioni, pur condividendo la necessità di dare discontinuità a questo incarico dopo le recenti polemiche. Informerò il governo per concordare eventualmente la nomina di un nuovo commissario. Ringrazio il dottor Levi per la sensibilità dimostrata e il lavoro svolto finora”, ha concluso.