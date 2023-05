Schlein, la ricetta "tassarola"? Caos in Azione: chi sta con la segretaria dem

26 maggio 2023 a

La “ricetta tassarola” di Elly Schlein è molto criticata in queste ore, ma allo stesso tempo ha trovato il favore di Giulia Pastorella. La vicepresidente di Azione ha lodato l’intervento della segretaria del Pd al Festival dell’Economia di Trento: “Credo che ieri abbia detto cose sostanzialmente condivisibili. Spostare la tassazione da lavoro e impresa verso patrimoni e rendite e rivedere le storture che rendono il sistema fiscale iniquo è fondamentale ed estremamente liberale”.

A Trento la Schlein ha risposto a parecchie domande, anche se alcune le ha evase. Patrimoniale sì o no? “Questo Paese di patrimoniali ne ha già tante e dovrebbe riorganizzarle”. Flat tax sì o no? “Ogni volta che si appiattisce il sistema si finisce per avvantaggiare le fasce più alte e per vantaggiare quelle più basse". Lotta all'evasione: "Le tasse bisogna riuscire a farle pagare a chi non le sta pagando. Nei sistemi in cui c'è più trasparenza il sistema sociale è più solido".