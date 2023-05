Amministrative, Pd e 5s nel panico: attaccano pure il comizio su RaiNews 24

27 maggio 2023 a

La paura di perdere deve far tremare davvero il centrosinistra e i grillini. Le amministrative in Sicilia e Sardegna e i ballottaggi dopo il primo turno di due settimane fa accendono e non poco gli animi. E così la sinistra e i 5 Stelle provano a recuperare terreno, in modo goffo, contestando il comizio di chiusura della campagna elettorale del centrodestra a Catania (a cui hanno partecipato tutti i big) che sarebbe stato trasmesso in parte da Rai News.

Apriti cielo: par condicio violata tuonano i grillini. Ad aprire il caso è la grillina Barbara Floridia: "Apprendo dalle segnalazioni di diversi gruppi parlamentari - scrive Floridia - che su RaiNews24 sarebbe andata in onda in diretta il comizio organizzato dal centrodestra a sostegno del candidato sindaco di Catania: la commissione di vigilanza valuterà con estrema attenzione questo caso per tutti i profili di competenza, si potrebbe profilare una violazione importante della par condicio e del pluralismo che il servizio pubblico non si può assolutamente permettere". Contro la diretta è arrivato anche il commento del Pd: "Gravissima violazione, tv di regime". Insomma il Pd e i 5s provano a buttarla in caciara per racimolare qualche punto in vista del voto di domenica e lunedì. Solito metodo per distogliere l'attenzione dalla pochezza dei programmi elettorali dei progressisti.