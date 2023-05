Campi Bisenzio, clamoroso flop per il Pd: battuto dal candidato di Sinistra Italiana

29 maggio 2023 a

a

a

Andrea Tagliaferri strappa la guida dell'amministrazione comunale al Partito democratico. I risultati definitivi a Campi Bisenzio sono arrivati e con questi anche una brutta notizia per i dem. Il candidato sostenuto da Sinistra italiana e dal Movimento 5 Stelle è infatti il nuovo sindaco. Come riportato dal Corriere fiorentino, Tagliaferri ha ottenuto il 57,32 per cento dei voti nel corso del ballottaggio per le elezioni Comunali. Il neo prima cittadino ha così sconfitto Leonardo Fabbri, sostenuto dal Partito democratico e da alcune liste civiche, che ha portato a casa il 42,68 per cento. Il sindaco uscente, Emiliano Fossi, nonché attuale segretario regionale del Pd, si era dimesso un anno fa per partecipare alle elezioni politiche che lo avrebbero poi portato a essere eletto come deputato.

COMUNALI, CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA CON TUTTI I RISULTATI

Tagliaferri ha ottenuto la vittoria con i ballottaggi che hanno registrato un’affluenza intorno al 36 per cento dell’elettorato, dati simili alla sfida di cinque anni fa, ma con un terzo di persone circa in meno rispetto al primo turno. Quanto accaduto a Campi Bisenzio è tutt'altro che irrilevante, visto che si tratta dell'unica sfida fra due componenti della sinistra in Italia a questo turno di amministrative. Non solo perché la sconfitta del Pd è arrivata per mano di una coalizione composta da Sinistra italiana e grillini, che si contrapponeva al partito di governo che solo fino a pochi mesi fa era rappresentato nella sua amministrazione dal segretario regionale del Pd.

Ma Campi Bisenzio non rischia di essere l'unica Caporetto per i dem. Va infatti ai Cinque Stelle la sfida tutta interna al centrosinistra contro il Partito democratico di Cercola, in provincia di Napoli. Biagio Rossi, candidato sindaco sostenuto dal M5S e da Freecercola (lista del movimento "Free" del sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione), si avvia a vincere il ballottaggio contro Antonio Silvano, candidato sostenuto da Pd, Psi ed Europa Verde.