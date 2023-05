Comunali 2023, Salvini scatenato: "Ottimo effetto-Schlein..."

29 maggio 2023 a

Le Comunali sono un successo per il centrodestra che strappa la roccaforte rossa di Ancona e avanza in Sicilia. Un trionfo oggetto di dibattito per Matteo Salvini e Silvio Berlusconi che si sono incontrati dopo il lungo ricovero del leader di Forza Italia. Stando a fonti leghiste il faccia a faccia tra i due avvenuto ad Arcore è stata "l'occasione per analizzare con grande soddisfazione i successi dei primi 6 mesi di governo e per commentare gli eccellenti risultati delle elezioni amministrative, che sono assolutamente confortanti per il centrodestra". Lo stesso vicepremier non ha mancato di ironizzare sul flop di sinistra.

"Straordinari risultati per la Lega e il centrodestra in tutta Italia, con storiche vittorie ad Ancona - unico capoluogo regionale al voto, da sempre amministrato dalla sinistra - e Brindisi, trionfo in Toscana con le riconquista di Massa, Pisa e Siena, in attesa dei risultati del primo turno in Sicilia nei quali siamo molto fiduciosi. Non c’è che dire: un ottimo 'effetto Schlein'", ha commentato il numero uno del Carroccio. Non a caso Salvini avrebbe già chiamato alcuni sindaci per fare i complimenti e augurare loro buon lavoro.

Insomma, nella Lega l’entusiasmo è alle stelle: "Massa, Pisa e Siena, i tre capoluoghi toscani al ballottaggio, si confermano tutti al centro-destra. La Schlein in Toscana non l'hanno proprio vista arrivare. Una vittoria schiacciante, senza appello, anche in contesti complessi, come a Massa. La Lega è risultata determinante ovunque, e questo risultato ha una valenza politica enorme. Non c'è dubbio, infatti, che questo esito abbia anche una lettura nazionale: i cittadini esprimono con questo voto grande soddisfazione per l'operato del governo di centro-destra e dei suoi Ministri, come Matteo Salvini", ha fatto eco al ministro Susanna Ceccardi, europarlamentare toscana della Lega.