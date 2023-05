Bruno Vespa? Rumors clamorosi: Meloni e Salvini in Puglia, cosa c'è dietro

30 maggio 2023 a

a

a

La notizia viaggia su Dagospia, che ne dà conto in un "flash". Si parla del governo e, il sito diretto da Roberto D'Agostino, fa sapere che l'esecutivo dall'8 al 12 giugno "traslocherà" a Manduria, in Puglia.

Infatti, per l'inaugurazione dell'edizione 2023 del "Forum in Masseria", ecco che arriverà il premier in persona, Giorgia Meloni. Ma non solo. Tra le altre personalità attese all'evento ecco poi Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, dunque il ministro FdI Francesco Lollobrigida e tra gli altri ministri, Raffaele Fitto, Guido Crosetto, Gennaro Sangiuliano, Adolfo Urso e Pichetto Fratin.

"Chiedo scusa per gli errori". Fiorello, la clamorosa lettera della Annunziata ai vertici Rai

Insomma, a Manduria tutto lo "stato maggiore" del governo. E secondo quanto scrive sempre Dagospia, dietro alla "calata" in Puglia ci sarebbe lo zampino di Bruno Vespa, che avrebbe suggerito alla Meloni di partecipare in massa all'evento. Un suggerimento che, nel caso fosse davvero avvenuto, è stato accolto in tutto e per tutto.