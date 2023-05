Elly Schlein: "Mettetevi comodi", la sparata dopo la batosta del voto

31 maggio 2023 a

a

a

Elly Schlein ha deciso di mettere un punto che la vorrebbero già in procinto di mollare la segreteria del Pd dopo la debacle elettorale alle amministrative. Intervenuta in una diretta Instagram, la Schlein ha messo in chiaro le cose: “Il cambiamento non è un pranzo di gala, è scomodo. Noi siamo qui per fare quello che diciamo. Mettetevi comodi perché siamo qui per restare, coinvolgendo tutto il partito e la società”.

"Non può stare dietro": bum, l'ex premier che farà cadere la Schlein (e non è Letta)

Di certo nel centrodestra saranno felici nell’apprendere che la Schlein non va da nessuna parte, dato che ha straperso il primo appuntamento elettorale. “A chi pensa sia finita - ha aggiunto la segretaria dem - abbiamo solo cominciato. Abbiamo davanti un lavoro lungo, la strada è in salita ma non molleremo di un millimetro su quello che è il nostro progetto”. Poi la Schlein è passata ai temi politici, a partire dall’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna: “Stiamo ancora aspettando la nomina di un commissario. Il territorio e le comunità colpite non possono aspettare, serve chi conosce i territori. Non si potrebbero capire scelte diverse se non dettate da interessi politici o di bottega”.

"Anche qui, fior di comunisti...": tutto da godere, Mauro Corona azzera Elly Schlein

Inoltre la segretaria dem è intervenuta sul Pnrr, rivolgendo delle accuse all’esecutivo presieduto da Giorgia Meloni: “Questo governo sta rallentando l'attuazione del Pnrr, mettendo in difficoltà i comuni e le imprese, sta rischiando di farci perdere un'occasione storica e irripetibile per l'Italia. Vengano a riferire in Parlamento su quello che intendono fare per il Pnrr. Domani al Senato chiederemo al governo di Giorgia Meloni un impegno nero su bianco a non dirottare i fondi del Pnrr e di Coesione su munizioni e armamenti. Questo per noi è un punto fondamentale, vogliamo una risposta chiara”.