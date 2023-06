Elly Schlein "non ha ancora arredato il suo ufficio": sconcerto al Nazareno

06 giugno 2023 a

a

a

Elly Schlein assediata all'interno del suo stesso partito. Dopo il disastro delle amministrative, tra i dem ci si starebbe chiedendo se adesso la segretaria ha capito che strada prendere, visto che finora la sua agenda - fatta soprattutto di slogan - non l'ha portata lontano. Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera racconta dei sospiri rassegnati di quelli che l’hanno accompagnata fin qui: "Vabbè: comunque è chiaro che ora dobbiamo tenercela fino alle Europee".

Schlein cola a picco dopo il disastro alle urne: l'ultimo sondaggio è tombale

Un ex segretario dem, di cui il cronista non fa il nome, avrebbe detto: "La Schlein, per cominciare, dovrebbe eliminare un po’ di arrogante solitudine, quell’aria da portatrice di purezza assoluta, che diventa solo specchio di una sinistra elitaria". In molti l'avrebbero rimproverata accusandola di essere chiusa nel suo bunker insieme ai suoi fedelissimi. Pare che sia irreperibile per tanti. "Nella sede del Nazareno, si vede poco (non ha ancora arredato il suo ufficio, al terzo piano) - ha spiegato Roncone -. A Montecitorio, si vede pure meno (dato al 30 aprile scorso: presente a 567 votazioni elettroniche su 1.551, media del 36%)".

Sondaggio Mentana, stroncata la Schlein: caos-Pd, quanto perde in sette giorni

A far discutere anche il ritardo con cui si è presentate nelle zone alluvionate dell'Emilia Romagna, la Regione di cui era vicepresidente fino a poco tempo fa. A tal proposito Roncone riporta le voci di alcuni dem: "Dicono che Elly dà sempre l’impressione di arrivare tardi, un po’ molliccia, un po’ generica". E non andrebbe meglio sul fronte Rai. Intanto alcuni big del partito hanno detto la loro. Andrea Orlando ha sentenziato: "C’è un partito da costruire", Gianni Cuperlo: "La segreteria di Elly non è frutto di spirito unitario".