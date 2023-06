Massimo Franco stronca Elly Schlein: "C'è solo Giorgia Meloni"

05 giugno 2023 a

Flop al voto, correnti ostili in un partito in rivolta, prospettive incerte: Elly Schlein è già nel pieno dell'incubo, la segretaria del Pd infatti appare debolissima dopo soli 100 giorni alla guida del Nazareno. Il tema viene approfondito a In Onda, il programma condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo su La7, la puntata è quella di domenica 5 giugno. Ospite in studio ecco Massimo Franco, notista politico del Corriere della Sera.

E Parenzo chiede alla firma di via Solferino di tracciare un bilancio: "Questi 100 giorni di Elly Schlein come sono stati? È così difficile fare opposizione?". Secca e ficcante la risposta: "È difficile quando non si hanno le idee molto chiare. In realtà oggi noi parliamo di queste due donne, Giorgia Meloni ed Elly Schlein, in realtà secondo me c'è solo Giorgia Meloni. Schlein ha vinto portando all'inizio aria fresca nel Pd, ma è su una linea di un populismo che si oppone a un altro populismo. Io non so se sia così netta la cosa: quel che è certo è che sta inseguendo un'agenda molto movimentista che da una parte erode il consenso ai grillini, ma dall'altra parte non mi sembra riesca a costruire nulla sulla conquista di altri ceti", rimarca Massimo Franco.

E ancora: "Io penso che il Pd da anni sia in crisi. Questa crisi è stata coperta dal potere. Questa volta è chiaro che il potere non c'è più e non si capisce per quanto tempo non ci sarà più. Questo accelera e fa saltare equilibri che erano già in crisi. L'amalgama tra i post-popolari e i post-comunisti, che ha tenuto in modo miracoloso perché c'era un problema di potere, questa volta non c'è più", conclude Massimo Franco tratteggiando un profilo "disperato" del Pd e della sua segretaria.

