Ignazio La Russa: "Meloni? Non avete ancora visto niente"

07 giugno 2023

Giorgia Meloni ha dei buoni rapporti con i grandi della terra, "ha smentito i pronostici e ancora non avete visto niente". Mentre sulla questione dell'immigrazione, "c’è un interesse naturalmente egoistico degli altri Paesi. La Francia fa la bocca bella ma poi schiera i militari al confine", spiega Ignazio La Russa, ospite di Myrta Merlino, a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 6 giugno. "È più egoista di noi, meno egoista è la Germania", prosegue il presidente del Senato, che affonda: "La Francia si chiude in bozzolo e poi vuole pure dare insegnamenti" ma "quando gli immigrati clandestini dall'Italia cercano di andare in Francia, schierano i militari al confine e non li fa entrare".

Passando poi alla guerra in Ucraina, osserva Ignazio La Russa, "mi auguro che questa finisca presto e con la piena restituzione territoriale della parte dell’Ucraina che è stata aggredita e occupata. Vorrei che Putin capisse che non poteva aggredire un popolo innocente, che si ritirasse almeno fino a dove erano il giorno in cui ha iniziato l’aggressione". Rispetto ai negziati di pace, conclude il presidente del Senato, "se si vuole una mediazione, rimettiamoci in quella posizione, ma non puoi discuterne se nel frattempo i militari russi hanno occupato il Paese".