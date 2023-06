Vincenzo De Luca, insulti alla Schlein: "Vietate le brutte parole, nulla di più volgare"

07 giugno 2023 a

Il Pd adesso è una vera e propria polveriera: il partito si è spaccato anche sul ridimensionamento del ruolo di Piero De Luca, rimosso da vice capogruppo dei dem alla Camera. Piero De Luca è il figlio del governatore della Campania, Vincenzo De Luca che non ha mai nascosto la sua ostilità nei confronti della Schlein. Come è noto nella competizione per la segreteria del Nazareno, De Luca si è schierato dalla parte di Bonaccini.

E dopo la vittoria della Schlein, il governatore non ha certo lesinato nei commenti contro la nuova leader dem parlando di uno stravolgimento del Pd come del resto hanno fatto (e continuano a fare) parecchi dirigenti dem. E così nelle ultime ore sta letteralmente facendo il giro dei social uno sfogo, piuttosto criptico, del governatore della Campania. Poche righe che però hanno scatenato un vero e proprio terremoto politico: "In politica, come nella vita, non c’è nulla di più volgare dei radical-chic senza chic".

Il post appare come un velato riferimento alla neo segretaria del Partito democratico Elly Schlein e viene pubblicato all’indomani della decisione di rimuovere da vice capogruppo del Pd alla Camera Piero De Luca, figlio del governatore campano. Sarà solo una coincidenza? Il Pd a quanto pare è già a un passo dall'implosione. Poi De Luca avrebbe rincarato la dose: "In questa stanza sono vietate le brutte parole", avrebbe detto, rispondendo da palazzo Santa Lucia ai giornalisti che gli chiedevano se avrebbe pensato di invitare la segretaria dem Elly Schlein al premio Troisi, appena presentato in conferenza stampa nel palazzo della Regione.