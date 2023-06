Pd, scoppia lo scandalo-sciacquone: "Bagno solo per i dem", è bufera

07 giugno 2023 a

Guerra tra il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle in Campidoglio. Il motivo? La toilette. “Il Pd, dopo averci escluso dall’alleanza per le Politiche, ora ci esclude pure dal bagno”, hanno fatto sapere i grillini. La disputa sarebbe nata all'interno dell'edificio che ospita gli uffici dei consiglieri capitolini. All’ingresso dei servizi, infatti, come riporta Repubblica, è spuntato un cartello che recita: “Bagno riservato agli uomini del gruppo Pd”. E più in basso si legge: “Al gruppo Europa Verde e Sinistra civica ecologista”.

Insomma, sono stati tagliati fuori i 5S, tra cui anche l’ex sindaca di Roma, Virginia Raggi. Il cartello si troverebbe al terzo piano, quello che ospita la maggior parte dei gruppi consiliari dell’Assemblea capitolina. Nella giunta del primo cittadino Roberto Gualtieri, il Pd è maggioranza e il Movimento, capitanato da Raggi, è all’opposizione. E ora il cartello che esclude una parte dei consiglieri dall'utilizzo della toilette è stato considerato come un vero e proprio uno sgarbo dai penstatellati.

“Cosa si sono dovuti inventare per spingerci all’alleanza…”, ha ironizzato il consigliere grillino Paolo Ferrara. Che poi però in maniera più seria ha aggiunto: “Il problema comunque c’è. Mi toccherà portarmi il pappagallo da casa, quello dell’ospedale”.