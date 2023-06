Sondaggio, Elly Schlein kaputt: per il 66% è "inconsistente e senza idee"

07 giugno 2023 a

Per Elly Schlein si mette male. A poco più di tre mesi dalle Primarie, la leader del Partito democratico non convince. Gli italiani non lo hanno dimostrato solo alle amministrative, ma anche nell'ultimo sondaggio realizzato da Termometro Politico. Dalla rilevazione settimanale, quella che va dal 30 maggio all’1 giugno, emerge che per oltre 6 intervistati su 10 l'esito delle ultime urne è una "dura sconfitta per il centrosinistra, sempre più lontano dal sentire del popolo".

A conti fatti il 60,9 per cento degli italiani non ha dubbi sulle Comunali. Ed ecco che il flop del centrosinistra ha immediatamente aperto alcune riflessioni sulla leadership della Schlein. Risultato? Per il 66,1 per cento degli intervistati la segretaria Pd "si conferma inconsistente e senza idee forti al di là della patina di nuovo". Addirittura un ulteriore 10 per cento, lo stesso che si era detto contento della sua elezione, ora ammette di essere rimasto deluso dalla leader definita "assente". Tra le accuse a lei contestate quella di "non farsi sentire" abbastanza.

Diverso discorso per Giorgia Meloni. La fiducia nei confronti del premier cresce a vista d'occhio e ora si attesta al 44,1 per cento. Questo anche se le intenzioni di voto registrate vedono Fratelli d'Italia in calo al 29,4. Stabile il Pd al 19,3 mentre il M5S sale al 16,2 per cento. La Lega rimane al 9,3, Forza Italia avanza al 7,6 e Azione perde lo 0,3 per cento e scivola al 3,8. La novità però è quella di Italia Viva che aggancia +Europa al 2,5 per cento, seguiti da Verdi/Sinistra al 2,4 e Italexit al 2,3.