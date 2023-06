Sondaggio Porta a Porta: quanto perde il Pd in 15 giorni. E FdI vola: le cifre

06 giugno 2023 a

a

a

Cattive notizie per Elly Schlein. Dopo le amministrative-Caporetto, la leader del Partito democratico deve fare i conti con i sondaggi. L'ultimo, quello realizzato da Antonio Noto per Porta a Porta parla di un vero e proprio tracollo. Se infatti Fratelli d'Italia si conferma primo partito italiano con il 28,5 per cento dei voti, la Schlein non riesce a ridurre le distanze. Anzi, quel vento di cambiamento che tanto annunciava sembrano solo ricordi.

Schlein cola a picco dopo il disastro alle urne: l'ultimo sondaggio è tombale

Non a caso, nei numeri snocciolati nel salotto di Bruno Vespa su Rai 1, Giorgia Meloni registra un + 0,5 rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 25 maggio. Mentre il Pd perde la bellezza di un punto, fermandosi al 20,5. Poco dopo, ecco che c'è il Movimento 5 Stelle. I grillini di Giuseppe Conte recuperano quel punto percentuale perso dai dem e arrivano al 15 per cento. Segue la Lega stabile al 9,5 per cento, così come Forza Italia che rimane al 7.

Sondaggio Mentana, stroncata la Schlein: caos-Pd, quanto perde in sette giorni

Altrettanto stabili Azione-Italia Viva. Nonostante tra Matteo Renzi e Carlo Calenda i rapporti si siano deteriorati, con il progetto del Terzo Polo sfumato, Noto conta insieme le due forze politiche. Risultato? Si piazzano al 6,5 per cento, mentre Verdi-Sinistra sale al 3,5 (+0,5). Stabili anche Più Europa al 2 e Noi Moderati all’1,5. Intanto la Schlein deve fare i conti con i malumori. In tanti, dentro al partito, rimpiangono Enrico Letta. E c'è addirittura chi si sfoga: "Vabbè: comunque è chiaro che ora dobbiamo tenercela fino alle Europee", è quanto avrebbe detto un big del Pd secondo il Corriere della Sera.