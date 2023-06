Elly Schlein, Vincenzo De Luca pronto a dirle addio: "Ecco dove andrà"

09 giugno 2023 a

a

a

"Se il Pd non mi vuole potrei anche trovare un altro simbolo". Vincenzo De Luca è furioso con Elly Schlein rea di aver dimesso Piero De Luca da vice-presidente del gruppo parlamentare e aver creato il vuoto attorno a lui, il Governatore, inviando un terzetto a "fare pulizia" in Campania: Antonio Misiani, nominato commissario regionale, Marco Sarracino e Sandro Ruotolo a presidiare il territorio. Non solo. Il governatore non ha mai fatto mistero di ambire al terzo mandato, per cui ha pronta una riforma dello statuto che cancella il limite ai due. Ma ci vuole l’ok della segretaria Schlein che difficilmente avallerà il cambiamento. Reato di lesa maestà per De Luca senior che ha, comunque, già pronto il piano bis. Deve solo decidere quale casacca indossare per assicurarsi la candidatura alle Regionali del 2025.

"Vietate le brutte parole": De Luca insulta e umilia Schlein, Pd kaputt

C'è infatti Matteo Renzi pronto ad accogliere a braccia aperte il presidente della Campania e c'è anche Cateno De Luca (stesso cognome, ma nessuna parentela). Rivela Affari Italiani che il sindaco di Taormina, leader di Sud Chiama Nord, già vede il governatore guidare il movimento: "È una strana logica quella del Pd che punisce chi ha consenso sul territorio. Una follia. Da noi il consenso è un valore aggiunto perché dimostra che hai lavorato bene". In effetti per il Pd sarebbe assai dolorosa una ricandidatura del governatore sotto altre bandiere. Il partito rischierebbe di perdere una delle poche regioni che gli sono rimaste. E il 2025, quando si voterà in Campania, è dietro l’angolo. Anche per questo un gruppo di parlamentari, rivela Affari Italiani, aveva chiesto prudenza alla segretaria e di fronte al suo diktat non ha votato la defenestrazione di Piero De Luca. Dice Lorenzo Guerini: "Si è fatto un processo al cognome per esibire uno scalpo politico di una persona stimata da tutti i colleghi". Anche Marianna Madia, Piero Fassino ed Enzo Amendola non hanno partecipato al voto.