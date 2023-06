Silvio Berlusconi ricoverato, la prima notte: come sta l'ex premier

10 giugno 2023 a

Dopo l’apprensione per il nuovo ricovero di Silvio Berlusconi arrivano aggiornamenti dall'ospedale dove è arrivato ieri pomeriggio il leader azzurro. La prima notte per l'ex premier è stata tranquilla. A farlo sapere sono fonti sanitarie. Al momento il Cavaliere si trova al Q1, il reparto di degenza ordinaria dell’ospedale di via Olgettina. Ma secondo quanto riportato da alcune agenzie, il Cav si troverebbe nel reparto di terapia intensiva. Ieri è stato emesso il primo bollettino a firma dei suoi medici, Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri. Per oggi invece non si attendono aggiornamenti ufficiali. Con il Cav c'è la compagna Marta Fascina che non l'ha mai lasciato per un minuto nel corso del primo ricovero di un mese fa.

Da ieri il leader azzurro è di nuovo ricoverato al San Raffaele a distanza di soli 20 giorni dal termine del precedente ricovero che era stato reso necessario da una infezione polmonare piuttosto aggressiva insorta come complicanza della leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da circa due anni. Tra il 5 aprile e il 19 maggio, l’ex presidente del Consiglio aveva trascorso 12 giorni in terapia intensiva. Tutto il mondo della politica ha inviato messaggi di affetto all'ex premier augurandogli una pronta guarigione. Nel pomeriggio di ieri il Cav avrebbe sentito telefonicamente Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Con il leader del Carroccio ci sarebbe stato spazio anche per alcune battute sul calcio in vista anche della finalissima di questa sera tra Manchester City e Inter.