Addio Berlusconi, la diretta. "Evento acuto nella notte": le ultime ore. Lo sfregio di "Liberation"

Addio a Silvio Belrusconi. L'uomo che ha rivoluzionato la politica, la televisione, il calcio e in definitiva l'Italia è morto. Da venerdì era ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Il fratello Paolo e i figli erano arrivati in mattinata a stretto giro al suo capezzale. Il primo era stato Paolo. Poi i figli, Marina, poi Eleonora, Barbara e Pier Silvio. Il leader di Forza Italia, che aveva 86 anni, si trovava nel reparto di degenza ordinaria dallo scorso 9 giugno per sottoporsi a degli accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica, patologia di cui il leader azzurro soffriva da due anni. Intorno alle 9,30 Paolo Berlusconi è entrato all'ospedale a bordo della sua auto passando per il passo carrabile di via Olgettina. Pochi minuti dopo su una macchina dai vetri oscurati è arrivata la primogenita Marina che ha fatto il suo ingresso dal civico 60 di via Olgettina. Stesso ingresso utilizzato da Eleonora. E subito dopo da Barbara. A stretto giro è giunto al San Raffaele anche il secondogenito Pier Silvio. Pochi minuti dopo, la conferma: Silvio Berlusconi non c'è più. Addio a un uomo che ha fatto la Storia di questo paese.

Ore 16.58 - D'Alema: tratto umano, affabile e cordiale

"Colpisce e addolora la scomparsa di Silvio Berlusconi. Vorrei innanzitutto esprimere ai suoi familiari, ai suoi amici e alla sua parte politica il cordoglio di chi, come me, lo ha contrastato sul piano della politica durante i trent'anni di storia della cosiddetta Seconda Repubblica". Così Massimo D'Alema in una nota, commentando la scomparsa di Silvio Berlusconi. "Non è ora il momento per una valutazione di carattere storico e politico, anche se è indiscutibile il contributo che Berlusconi ha dato alla edificazione di un nuovo sistema e alla creazione, in Italia, di una destra legata al sistema democratico europeo. Rimane il ricordo, sia pure nella durezza del conflitto, del suo tratto umano affabile e cordiale", conclude l'ex presidente del Consiglio.

Ore 16.44 - "Evento acuto della notte"

Secondo quanto riporta il Corriere.it, a Berlusconi è risultato fatale "un evento acuto nella notte" che stava trascorrendo ricoverato al San Raffaele. Si legge infatti: "Ma il riacutizzarsi della leucemia - con i valori di piastrine e globuli bianchi fuori controllo — e l’evento acuto avvenuto nella notte hanno spezzato il filo a cui tutti sapevano che la vita di Berlusconi era ormai appesa".

Ore 16.40 - Lo sfregio di Liberation

"Berlusconi e le serate 'bunga bunga': una prostituta minore e uno scandalo maggiore, finalmente impunito". Questo è il titolo scelto dal quotidiano francese Liberation per annunciare la notizia della morte del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi La notizia compare al centro della pagina online del giornale con una foto che ritrae il Cavaliere seduto sugli scranni del Parlamento con gli occhiali da sole. Quello del quotidiano di sinistra è il titolo più vergognoso tra quelli proposti dalle testate transalpine. Decisamente diverso il tono di Le Monde, che alla morte dell'ex presidente del Consiglio dedica uno spazio in primo piano descrivendolo come "figura principale della destra italiana". Per Le Figarò, invece, Berlusconi era "il gigante della destra italiana".

Ore 16.33 - Crosetto: sei stato un grande amico

"Sembrava impossibile a noi che lo abbiamo conosciuto. Sembrava che non potesse mai arrivare il giorno della morte di Silvio. So che molti l'hanno odiato in questi anni, ma noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo, anche quando abbiamo preso strade diverse, oggi ci sentiamo vuoti, perché chiunque ne abbia conosciuto la grandezza, oggi si sente un po più povero, un po' più solo, molto più triste". Così su Facebook il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel ricordare Silvio Berlusconi. E ancora: "Silvio Berlusconi per molti è stato un grande statista, per molti un nemico da combattere, per chi come noi ha condiviso con lui anche il lato umano, le cene, i pranzi, le risate, Silvio Berlusconi è stato un grande amico, uno di quelli che ti mancano e una delle persone più straordinarie che abbia mai avuto la fortuna di incontrare, con una capacità ineguagliabile. Anche una persona allegra, che sapeva starti vicino, appoggiarti una mano sulla spalla e passare dal lavoro e dalle cose importanti a occuparsi del tuo piccolo problema. Si diranno tante cose in questi giorni io voglio, in questo momento di sofferenza, dirne una semplice: al paese mancherà il presidente Berlusconi a me mancherai tu Silvio, molto. Addio, amico mio", conclude Guido Crosetto.

Ore 16.12 - Santanché: mi stupirei se qualcuno cambiasse linea sul governo

"Mi auguro che vengano rispettata la linea e la volontà politiche di Berlusconi. Ma sembrerebbe strano che qualcuno si permetta di cambiare ciò che Berlusconi ha fatto e ciò che voleva. Lui in questo governo credeva moltissimo e mi stupirei se arrivasse qualcuno a dire che cambia qualcosa". Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, intervenuta a SkyTg24. "Gli italiani vogliono che noi, con la Lega e Forza Italia, stiamo insieme al governo", ha concluso Santanchè.

Ore 16.02 - Il dolore del padre di Marta Fascina a Villa San Martino

Orazio Fascina, padre di Marta Fascina, la deputata di Forza Italia e compagna di Silvio Berlusconi, è arrivato in auto a Villa San Martino, ad Arcore, dove alle 14.20 è arrivata la salma del Cavaliere, morto questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano. Orazio Fascina, che durante il lungo ricovero di Berlusconi è rimasto sempre accanto alla figlia e al presidente di Forza Italia, è apparso visibilmente commosso attraverso i vetri del finestrino dell'auto, che non ha voluto abbassare per rilasciare dichiarazioni ai cronisti.

Ore 15.56 - Mediaset conferma: niente camera ardente

"Contrariamente a quanto annunciato da indiscrezioni di stampa, per motivi di sicurezza non saranno allestite camere ardenti all’interno degli studi televisivi Mediaset né altrove". A comunicarlo ufficialmente, ora, è l'azienda di Cologno Monzese in una nota stampa che smentisce le indiscrezioni circolate in precedenza. Al momento sembra smentita anche la possibilità che la camera ardente di Silvio Berlusconi, scomparso oggi all'età di 86 anni, possa essere allestita ad Arcore. Insomma, nessuna camera ardente pubblica: la popolarità di Berlusconi, infatti, potrebbe generare situazioni troppo difficili da gestire da un punto di vista dell'ordine pubblico. Una circostanza che la dice lunga, anzi lunghissima, su chi ci ha lasciato.