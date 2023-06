Marta Fascina, "quanto le ha lasciato in eredità Berlusconi"

15 giugno 2023 a

Alle esequie di Silvio Berlusconi che si sono tenute ieri 14 giugno in Duomo, a Milano, è apparsa a tutti evidente la forte commozione della sua famiglia, in particolare della sua compagna Marta Fascina, scoppiata in lacrime più di una volta, sia mentre era seduta in prima fila, accanto alla primogenita di Berlusconi, Marina, anche lei molto commossa (accanto a lei anche gli altri figli del Cavaliere, Pier Silvio, Barbara, Luigi e il fratello Paolo), sia fuori dalla chiesa con Pier Silvio e Marina che l'hanno accompagnata tenendola per mano all’ingresso e all’uscita della cattedrale.

La donna negli scorsi giorni ha voluto dedicare alcune parole al suo amato compagno, un breve discorso riportato da Il Messaggero: "Silvio mi ha fatto trascorrere gli anni più belli della mia vita. Mi ha insegnato l’amore e la generosità. Terrò sempre il suo sole in tasca e il suo sorriso scolpito nel mio cuore. La sua sarà per me una mancanza quotidiana".

"Berlusconi le era molto legato", ha rivelato Bruno Vespa, "mi ha colpito che portasse la fede al dito, perché prima non gliela avevo mai vista". Pare infatti che il Cavaliere, come rivela Francesco Specchia di Libero, abbia lasciato a Marta Fascina una grossa eredità: "Si parla di 90 milioni di euro ed è molto verosimile".