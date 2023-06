Marta Fascina e i figli, il video lacerante: quando entra il feretro di Berlusconi

14 giugno 2023 a

Provati i cinque figli di Silvio Berlusconi, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi, e la compagna Marta Fascina, tutti in prima fila nel Duomo di Milano per i funerali di Stato del Cav. All'inizio della cerimonia, non appena il feretro dell'ex premier è arrivato davanti all'altare, tutti hanno fatto fatica a trattenere la commozione.

Silenzio in piazza Duomo dopo l'ingresso del feretro in chiesa. Feretro che invece è stato accompagnato dagli applausi quando ha percorso la navata centrale del Duomo. Prima dell'omelia, le lacrime di commozione della famiglia. Poi, qualche fila più indietro, al passaggio del feretro e durante i canti del rito, si sono visti diversi cellulari per un video all'ultimo saluto al Cavaliere.

L'arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini nella sua omelia ha detto: "Silvio Berlusconi è stato certo un uomo politico, è stato certo un uomo d'affari, è stato certo un personaggio alla ribalta della notorietà, ma in questo momento di congedo e di preghiera, che cosa possiamo dire di Silvio Berlusconi? È stato un uomo: un desiderio di vita, un desiderio di amore, un desiderio di gioia. E ora celebriamo il mistero del compimento. Ecco che cosa posso dire di Silvio Berlusconi. È un uomo e ora incontra Dio".