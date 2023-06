Ronzulli attacca Schlein: "Anche dopo la morte di Berlusconi...", lo sfregio della sinistra

15 giugno 2023 a

Elly Schlein ha mancato di rispetto a Silvio Berlusconi. È quanto sostiene Licia Ronzulli, che è intervenuta per dire la sua il giorno dopo aver dato l’ultimo saluto al Cav. “La capacità del presidente Berlusconi di unire - ha dichiarato - è stata ancora una volta dimostrata ieri, qualora ce ne fosse stato bisogno: migliaia di persone hanno partecipato ai funerali in chiesa, migliaia erano in piazza per dargli un ultimo saluto, tantissimi italiani hanno seguito le celebrazioni in televisione”.

“L’affetto e la commozione di un intero Paese - ha aggiunto - contano più di mille attacchi strumentali, a cominciare da quello della segretaria del Pd Schlein, che riesce a mancargli di rispetto anche dopo la sua morte. L’antiberlusconismo della sinistra, in servizio permanente effettivo ancora oggi, conferma solo ciò che già sapevamo. Da 29 anni, l’unico programma delle opposizioni è quello di demonizzare e attaccare il presidente Berlusconi usando ogni pretesto, compresa la sacrosanta decisione del governo di proclamare il lutto nazionale per la scomparsa di un uomo straordinario, un leader, uno statista - ha chiosato la Ronzulli - che ha segnato la storia del nostro Paese”.

Intervenuta a SkyTg24, la Schlein aveva ribadito che il suo impegno in politica “nasce proprio in contrapposizione al berlusconismo e a quello che ha significato per l'Italia quella stagione politica. Abbiamo portato il rispetto che si deve davanti alla morte, anche del tuo più acerrimo avversario, ma non partecipiamo alla beatificazione di Silvio Berlusconi, perché non possiamo dimenticare cosa ha significato la stagione del suo governo per questo Paese”.